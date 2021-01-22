Названо имя погибшего от снайперского огня на Донбассе украинского военного

Побратимы назвали имя военного, погибшего от пули вражеского снайпера в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Восток» на Донбассе.

Как сообщили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины погиб старший матрос Отрепьев Александр Сергеевич.

«Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти. Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Александра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трагической гибели украинского миротвоца в Демократической Республике Конго — старшего лейтенанта Александра Мулявки.

Фото со странички бригады морской пехоты в социальных сетях.

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