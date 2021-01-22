Зеленский рассказал о боли в День соборности Украины

В День Соборности Украины президент Владимир Зеленский поздравил соотечественников с одним из важнейших государственных праздников.

Президент говорил о радости объединения украинцев, о гордости за наших предков, которые объединили Украину в единое, неделимое и соборное государство. Он также выразил сожаление о том, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину.

Президент сказал и о боли, переполняющей сердца украинцев, у которых отняли Крым и оккупировали часть Донбасса.

Зеленский уверен, что в будущем мы сможем преодолеть все невзгоды и вместе станем творцами нового акта соединения. Но для этого нужно навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать: чтобы стать сильными, нужно быть едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными.

Президент уверен, что над единением нации надо постоянно трудиться: уважать различия и интересы разных слоев общества, поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата.

Зеленский вспомнил трагедию в доме престарелых в Харькове и призвал объединяться, поддерживать друг друга, стоять плечом к плечу.

«Давайте беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем Соборности, большой и сильный народ!» — так президент закончил свое обращение к украинцам.

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