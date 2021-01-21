Снайпер боевиков убил украинского морпеха на Донбассе

В четверг, 21 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

Морпех погиб от пули снайпера в зоне ответственности оперативно-тактической группы ''Восток".

«Командование морской пехоты выражает искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего воина», — говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, за текущие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевики вели обстрелы в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

Напомним, в 2020 году во время боевых действий на Донбассе погибли 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Боевые ранения получили 339 военных, а 79 военнослужащих скончались по причинам, не связанным с боевыми действиями.

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