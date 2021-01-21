"Самолет не вылетел": процесс возвращения Россией пленных украинцев остановлен

Самолет, которым должны были транспортировать заложников из ОРДЛО, не вылетел из Киева. Процесс так называемого обмена приостановили. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «5 канал».

По словам Кравчука, сколько пленных намерена передать Украине Россия, кто они и где сейчас находятся — пока неизвестно.

Первый президент отметил, что вопросов по обмену много — неизвестно, имеют ли заложники паспорта, внесены ли они в реестр удерживаемых лиц. Он также уточнил. что предполагаемый маршрут их транспортировки лежит через три государственные границы.

Кравчук подчеркнул, что вопрос возвращения украинцев из плена — это вопрос не Медведчука, а вопрос Украины.

«Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, то это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет», — пояснил первый президент.

Напомним, по словам представителя Донбасса в ТКГ Сергея Гармаша, отдавая пленных Медведчуку, Россия специально блокирует обмен в рамках ТКГ.

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что выдача Украине некоторых пленных будет использована оккупантами в своей пропаганде.

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