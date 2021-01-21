"Очень хорошие слухи": названо имя возможного посла США в Украине

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер может стать новым американским послом в Украине. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сообщил российский политолог Андрей Пионтковский.

По словам Пионтковского, информация о назначении Волкера обсуждается в Вашингтоне.

«Очень хорошие слухи в Вашингтоне. …Думаю, это будет эффективное и правильное назначение. Это самые последние сведения», — сообщил Пионтковский.

О Волкере известно, что он окончил Темпльский университет в Филадельфии, затем два года обучался в Школе международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. Начинал карьеру в качестве аналитика ЦРУ в 1986 году, через два года перешел на работу во внешнеполитическую службу Госдепа. В 1998 году стал первым секретарем миссии США при НАТО. Дальнейшая его работа так или иначе была связана с НАТО и Госдепом. В 2008—2009 годах Волкер работал постоянным представителем США в НАТО.

В 2009 году он ушел с государственной службы, но в июле 2017 года вернулся на нее и был назначен спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. Дипломат находился на должности до сентября 2019 года. Он покинул этот пост в связи с «Украинагейтом».

В октябре 2019 Волкер ушел в отставку с поста руководителя Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона, который возглавлял 7 лет.

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