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Украина

"Мне не жалко — пусть Медведчук пиарится", — Гармаш о возвращении пленных

22:03 21 января 2021
передача заложников

Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, журналист Сергей Гармаш прокомментировал информацию по поводу передачи заложников из ОРДЛО главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

«Все же прекрасно понимают, что Москва делает это, чтоб попиарить Медведчука в качестве политика, который „единственно способен освобождать украинцев“ из плена. Все понимают, но бурным обсуждением в СМИ внедряют этот нарратив в мозги украинцев. А, заодно, и нарратив о том, что государство не может, а вот Медведчук — герой! Да мне не жалко, — пусть пиарится», — пишет Гармаш в Facebook.

При этом он отмечает, что Россия, распиаривая Медведчука, специально блокирует обмен в рамках ТКГ. А обмена ожидают сотни человек.

Гармаш также уточняет, что люди, которых передают Медведчуку, по информации боевиков, не воевали «против Донбасса». Перемещения таких лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях на оккупированной Россией территории, должен заниматься офис омбудсмена Людмилы Денисовой.

Напомним, на данный момент ситуация с заложниками, которых в одностороннем порядке решили передать с оккупированного Донбасса, окончательно не прояснилась.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что информация о передаче постоянно меняется, как и число людей, который собрались вернуть Киеву.

По словам заместителя главы Офиса президента Михаила Подоляка, выдача Украине некоторых пленных будет использована оккупантами в своей пропаганде.

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