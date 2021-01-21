Сенцов рассказал об узнике Кремля, которого Россия не хочет обменивать

Житель Крыма Иван Яцкин, захваченный российскими силовиками еще осенью 2019 года, до сих пор находится в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил бывший политузник, украинский режиссер Олег Сенцов.

Яцкина власти РФ обвиняют в шпионаже. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



Сенцов пишет, что украинской стороне сложно защитить заключенного, потому что РФ ′′присвоила′′ ему российское гражданство.

«Ивану месяцами отказывают в элементарном — в рентгене, несмотря на боль в грудной клетке, или осмотре у окулиста, несмотря на плохое зрение. Затягивание дела, бесконечное ожидание, изоляция используются как средство психологического давления», — пишет режиссер, отмечая, что надежды на новый обмен все меньше.

Яцкина дома ждет жена и трое несовершеннолетних детей.

Напомним, на днях представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине нескольких пленных. При этом группу заложников «власти республик» готовы передать не посредникам из ОБСЕ, а народному депутату от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку. В Офисе президента Украины считают такую передачу элементом пропаганды. Ведь переговоры об обмене постоянно стоят на повестке дня заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Но РФ и боевики всячески затягивают положительное решение вопроса.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на временно оккупированной части Донбасса боевики удерживают в застенках 251 гражданина Украины.

















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