«Челночные» рейсы: разоблачена схема незаконной переправки украинских моряков в оккупированный Крым

Правоохранители совместно с Одесским отрядом морской охраны Госпогранслужбы Украины разоблачили в Одессе схему незаконной переправки украинских моряков на территорию оккупированного Крыма.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний.

Установлено, что в 2015—2020 годах должностные лица упомянутой группы компаний, вопреки действующему законодательству и режиму международных санкций против РФ, продолжали вести хозяйственную деятельность на оккупированной территории.

«Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись к берегам временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — рассказали в региональном управлении СБУ.

В рамках начатого уголовного производства проведен ряд обысков по фактическим и юридическим адресам, используемых должностными лицами группы компаний, а также на ее буксирах, которые находятся в территориальных водах Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по статьям «Незаконная переправка лиц через госграницу Украины» (ч. 2 ст. 332 УКУ) и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» (ч. 2 ст. 332−1 УКУ), правоохранители провели двенадцать обысков в помещениях и на судах группы компаний. В их ходе обнаружены и изъяты приборы навигации (АИS, GPRS, электронные ключи), судовые журналы, судовые роли и другая документация, регистровые документы, компьютерная техника, магнитные носители информации, договоры (в том числе с резидентами РФ). Также изъяты 20 печатей частных коммерческих структур, справки о прохождении моряками медицинских осмотров, документы по фрахту буксиров, а также документы, которые подтверждают факты незаконного трудоустройства моряков на судах в закрытых портах Украины АР Крым и России.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

Фото СБУ

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter