С приходом 2021-го украинцы стали ощущать себя более счастливыми, — опрос

Несмотря на пандемию коронавируса и введенный локдаун, большинство украинцев в наступившем 2021 году стали чувствовать себя более счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Большинство опрошенных считают себя скорее счастливыми, чем несчастными. Очень счастливыми себя считают 29% населения (весной 2020 этот показатель был 19%), скорее счастливыми — 50%, не очень счастливыми — 17% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст, тем счастливее себя чувствуют опрошенные, поскольку в этом возрасте положительная установка на жизнь, уверенность в своих силах, уровень активности и планы на будущее обычно лучше.



64% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека (в апреле 2020 таких было 70%). Это снижение можно объяснить внешними обстоятельствами (ситуацией с пандемией), на которые никак нельзя повлиять. В то же время, 27% убеждены, что счастье человека зависит от внешних обстоятельств. Женщины больше склонны считать, что счастье — это в первую очередь результат внутреннего состояния человека. Вообще, чем счастливее человек, тем больше он соглашается с такой же мыслью. Почти половина несчастных респондентов убеждены, что счастье зависит от внешних обстоятельств.



Социологи отмечают, что уровень счастья обратно коррелирует с психоэмоциональными состояниями: чем выше уровень счастья у опрошенных, тем ниже уровень негативных эмоциональных состояний они переживают.

Ощущение счастья является «предохранителем» в формировании негативных эмоциональных состояний. К тому же счастье характеризуется положительными эмоциями, активностью, удовлетворенностью жизнью, что формирует иммунитет к негативным состояниям.

Меньше подвергаются негативным переживанием те, кто возлагают обеспечения своего счастья на самих себя, а не на внешние обстоятельства. Такие респонденты вероятно, имеют более высокий уровень саморегуляции эмоций, эмоциональную стабильность и уверенность в собственных ресурсах и возможностях, с помощью которых можно быть счастливыми.

Опрос проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Сроки проведения: 14−16 января 2021 года.

Напомним, опрос Центра «Социальный мониторинг», проведенный в октябре 2020 года, показал, что большинство украинцев согласны с тем, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится все хуже.

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