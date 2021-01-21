28.15 / 28.35 33.97 / 34.38
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С приходом 2021-го украинцы стали ощущать себя более счастливыми, — опрос

16:52 21 января 2021
люди

Несмотря на пандемию коронавируса и введенный локдаун, большинство украинцев в наступившем 2021 году стали чувствовать себя более счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Большинство опрошенных считают себя скорее счастливыми, чем несчастными. Очень счастливыми себя считают 29% населения (весной 2020 этот показатель был 19%), скорее счастливыми — 50%, не очень счастливыми — 17% и только 2% - абсолютно несчастны. Чем моложе возраст, тем счастливее себя чувствуют опрошенные, поскольку в этом возрасте положительная установка на жизнь, уверенность в своих силах, уровень активности и планы на будущее обычно лучше.

64% считают, что счастье человека зависит в первую очередь от внутреннего состояния человека (в апреле 2020 таких было 70%). Это снижение можно объяснить внешними обстоятельствами (ситуацией с пандемией), на которые никак нельзя повлиять. В то же время, 27% убеждены, что счастье человека зависит от внешних обстоятельств. Женщины больше склонны считать, что счастье — это в первую очередь результат внутреннего состояния человека. Вообще, чем счастливее человек, тем больше он соглашается с такой же мыслью. Почти половина несчастных респондентов убеждены, что счастье зависит от внешних обстоятельств.

Социологи отмечают, что уровень счастья обратно коррелирует с психоэмоциональными состояниями: чем выше уровень счастья у опрошенных, тем ниже уровень негативных эмоциональных состояний они переживают.

Ощущение счастья является «предохранителем» в формировании негативных эмоциональных состояний. К тому же счастье характеризуется положительными эмоциями, активностью, удовлетворенностью жизнью, что формирует иммунитет к негативным состояниям.

Меньше подвергаются негативным переживанием те, кто возлагают обеспечения своего счастья на самих себя, а не на внешние обстоятельства. Такие респонденты вероятно, имеют более высокий уровень саморегуляции эмоций, эмоциональную стабильность и уверенность в собственных ресурсах и возможностях, с помощью которых можно быть счастливыми.

Опрос проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Сроки проведения: 14−16 января 2021 года.

Напомним, опрос Центра «Социальный мониторинг», проведенный в октябре 2020 года, показал, что большинство украинцев согласны с тем, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится все хуже.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Александр Усик

Усик получил письмо от WBO: о чем сообщили украинскому боксеру

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер