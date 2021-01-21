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Украина

С передачей Украине заложников возникли "непонятки"

16:14 21 января 2021
Наручники

Ситуация с украинцами, которых в одностороннем порядке решили передать с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, на данным момент окончательно не прояснилась.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, информация о передаче постоянно меняется.

На данный момент, утверждает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи — через КПВВ «Майорское» и по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Киев.

«Однако количество граждан, которых планируют передать на подконтрольную правительству Украины территорию, постоянно меняется. Кроме того, на данный момент место нахождения наших соотечественников неизвестно», — добавляет Денисова.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что выдача Украине некоторых пленных будет использована оккупантами в своей пропаганде.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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С передачей Украине заложников возникли "непонятки"

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