С передачей Украине заложников возникли "непонятки"

Ситуация с украинцами, которых в одностороннем порядке решили передать с временно неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей, на данным момент окончательно не прояснилась.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, информация о передаче постоянно меняется.

На данный момент, утверждает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи — через КПВВ «Майорское» и по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Киев.

«Однако количество граждан, которых планируют передать на подконтрольную правительству Украины территорию, постоянно меняется. Кроме того, на данный момент место нахождения наших соотечественников неизвестно», — добавляет Денисова.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что выдача Украине некоторых пленных будет использована оккупантами в своей пропаганде.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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