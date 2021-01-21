В МВД пообещали расширить систему автофотовидеофиксации до 600 камер

В течение трех-четырех лет систему фото- и видеофиксации на украинских дорогах планируют расширить до 600 камер.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, отметивший, что на данный момент в Киеве и Киевской области установлены 55 таких камер.

По его словам, ежегодно в Украине фиксируют до 150 тысяч ДТП, в которых гибнет порядка 3,5 тысячи человек. Треть таких происшествий происходит из-за превышения скорости, еще 20 процентов — из-за нарушения правил маневрирования, а на пьяных водителях лежит ответственность за 10 процентов ДТП.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что уже в 2021 году будут установлены 300 дополнительных видеокамер.

А накануне Нового года в Харькове камеры, фиксирующие нарушение скоростного режима, установили на Велозаводском мосту и проспекте Науки.

Фото со странички Патрульной полиции в социальных сетях.

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