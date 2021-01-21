Украинский миротворец погиб в ДР Конго

В Демократической Республике Конго трагически погиб украинский миротворец — старший лейтенант Александр Мулявка.

Как сообщают в 11-й отдельной бригаде армейской авиации «Херсон», офицер выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго. Он погиб 18 января 2021 года.

«Командование и личный состав 11-й отдельной бригады армейской авиации „Херсон“ выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера, друга и побратима. Мы всегда будем помнить тебя! Вечная память!» — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что в 2020 году во время боевых действий на Донбассе погибли 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Боевые ранения получили 339 военных, а 79 военнослужащих скончались по другим причинам, нежели боевые.

Фото со странички 11-й отдельной бригады в соцсетях.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter