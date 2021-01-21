ЕСПЧ обвинил Украину в нарушениях прав человека во время Евромайдана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что во время Революции достоинства в Украине были многократные нарушения прав человека, заявив об ответственности государства Украина в смерти по крайней мере одного протестующего.

Как сообщает «Европейская правда», суд, в частности, вынес решение по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Европейские судьи единогласно постановили, что в рамках этих дел были многократно нарушены статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 11 (свобода собраний и ассоциаций), статья 2 (право на жизнь) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

«Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрий Вербицкий был похищен вместе с Игорем Луценко 21 января 2014 года и убит после пыток), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство», — говорится в решении ЕСПЧ.

Также судьи считают, что власти сначала намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания. Отмечается, что суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов (титушками) во время событий на Майдане.

В решении отмечается, что Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального ущерба, а также покрыть судебные издержки.

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Иллюстративное фото с Pixabay.

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