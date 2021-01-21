Офис Зеленского обрадовался скандальному увольнению Немилостивого

В Офисе президента отреагировали на увольнение Кабмином Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Так, заместитель руководителя ОП Роман Машовец напомнил, что чиновника, который был нетрезв, остановили патрульные полицейские, однако «Виталий Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это».

«Оправдания такому поведению быть не может — человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию», — добавил замглавы Офиса президента.

Машовец утверждает, что «Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона», и добавляет: «Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно».

По его словам, так будет с каждым нарушением установленного порядка, а особенно — коррупционного характера. «Увольнение Немилостивого — это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность», — добавил Роман Машовец.

Напомним, что ранее своей должности лишился представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский. Служебную проверку назначили после того, как стало известно о нападении нетрезвого чиновника на охранника гостинничного комплекса в Святогорске.

Иллюстративное фото со странички Офиса президента в социальных сетях.

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