Кабмин со скандалом уволил замминистра промышленности Немилостивого

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, нарушивший правила дорожного движения и устроивший скандал с патрульными, лишился своей должности.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, Немилостивый был уволен «оперативно», поскольку поведение, которое он себе позволил, «недопустимо».

«Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», — заявил премьер.

Напомним, что осенью прошлого года должности лишился руководитель департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов — ночной клуб, который открыл его сын, игнорировал карантинные запреты из-за пандемии коронавируса.

Фото Виталия Немилостивого из Википедии.

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