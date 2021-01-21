28.14 / 28.36 33.92 / 34.34
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кабмин со скандалом уволил замминистра промышленности Немилостивого

10:09 21 января 2021
Виталий Немилостивый

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, нарушивший правила дорожного движения и устроивший скандал с патрульными, лишился своей должности.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, Немилостивый был уволен «оперативно», поскольку поведение, которое он себе позволил, «недопустимо».

«Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», — заявил премьер.

Напомним, что осенью прошлого года должности лишился руководитель департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов — ночной клуб, который открыл его сын, игнорировал карантинные запреты из-за пандемии коронавируса.

Фото Виталия Немилостивого из Википедии.

384

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

оксана

Вдова Кернеса показала, с кем проводит вечера

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Внучка Ротару похвасталась фото с возлюбленным украинским миллионером

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер