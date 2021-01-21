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Украина

Работали снайперы: боец ВСУ ранен на Донбассе

9:30 21 января 2021
Бойцы ВСУ

За минувшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям ВСУ — ранен украинский военнослужащий.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия в районе Старогнатовки.

«В ходе вражеских обстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей», — отметили в штабе ООС и добавили, что с начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Напомним, что неделей ранее на Донбассе районе населенного пункта Гнутово боевое ранение получил украинский военнослужащий.

Иллюстративное фото со странички командования ООС в соцсетях.

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