Держитесь подальше от зданий: киевлян предупредили об опасности

Волна потепления, которая достигнет Киева уже 22 января (ночью ожидается 1−6 °С мороза, а днем 23 января — 1−6 °С тепла) приведет к образованию на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях ледяных «карнизов» и сосулек.

«С повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек на прохожих», — обращает внимание «Киевская служба спасения».

Основные рекомендации горожанам:

обращайте внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов;

не заходите за пределы установленных ограждений;

по возможности держитесь на расстоянии 3−5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города;

если во время движения вы услышали подозрительный шум сверху, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит — возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, надо как можно быстро прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием.

Еще один совет спасатели дали владельцам автотранспорта — не парковать авто возле домов.

Напомним, резкое похолодание в столице привело к ухудшению качества воздуха, однако с потеплением ситуация должна улучшиться.

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