Зеленский понаблюдал за инаугурацией Байдена из нового кабинета на Банковой и позвал в Киев

Владимир Зеленский наблюдал за инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена из нового офиса, расположенного на улице Банковой в Киеве.

Компанию ему составили временная поверенная США в Украине Кристина Квин и глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве», — написал Зеленский на своей странице в Twitter, выразив уверенность, что отношения Украины и США улучшатся.

Ранее президент Украины в интервью для The New York Times заявлял, что новый президент США Джо Байден лучше знает Украину, чем действующий глава Белого дома Дональд Трамп. По мнению главы украинского государства, это очень поможет усилить уже устоявшиеся отношения между нашими странами и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации захваченных территорий.

Напомним, Джо Байден уже принес присягу в Вашингтоне и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Перед ним присягу принесла Камала Харрис, став первой женщиной в истории страны, занявшей пост вице-президента США.

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