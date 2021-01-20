28.12 / 28.33 33.91 / 34.32
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Суд ограничил в передвижении экс-мэра Славянска Штепу

18:16 20 января 2021
Неля Штепа

Орджоникидзевский райсуд Харькова 20 января отправил под домашний арест подозревамую в сепаратизме бывшего мэра Славянска Нелю Штепу. Согласно решению суда, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00 до 19 марта включительно.

«Ходатайство прокурора об избрании Штепе Неле Игоревне меры пресечения в виде домашнего арест удовлетворить частично. Применить к обвиняемой… меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта», — огласила вердикт судья Елена Глебко, которую цитирует Интерфакс-Украина.

Рассмотрение дела по сути назначен на 28 января.

Напомним, в августе в Славянске появились билборды со Штепой, которые жители города расценили как намерение вновь баллотироваться в мэры. А в июле 2020 года на скандального экс-мэра завели новое уголовное дело — на сей раз касающееся убийства офицера СБУ в апреле 2014 года.

Фото Новости Донбасса

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Полякова

Хохочущая Оля Полякова в бикини устроила крещенские купания на Мальдивах

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер