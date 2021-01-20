Суд ограничил в передвижении экс-мэра Славянска Штепу

Орджоникидзевский райсуд Харькова 20 января отправил под домашний арест подозревамую в сепаратизме бывшего мэра Славянска Нелю Штепу. Согласно решению суда, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00 до 19 марта включительно.

«Ходатайство прокурора об избрании Штепе Неле Игоревне меры пресечения в виде домашнего арест удовлетворить частично. Применить к обвиняемой… меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта», — огласила вердикт судья Елена Глебко, которую цитирует Интерфакс-Украина.

Рассмотрение дела по сути назначен на 28 января.

Напомним, в августе в Славянске появились билборды со Штепой, которые жители города расценили как намерение вновь баллотироваться в мэры. А в июле 2020 года на скандального экс-мэра завели новое уголовное дело — на сей раз касающееся убийства офицера СБУ в апреле 2014 года.

Фото Новости Донбасса

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