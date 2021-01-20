"Политическое шулерство": Кравчук объяснил появление в ТКГ "общественных советников" от ОРДЛО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук негативно отреагировал на появление на заседании политической подгруппы так называемых «общественных советников от самопровозглашенных «республик». По его мнению, такой шаг свидетельствует, что Россия и ее подчиненные в ТКГ делают все возможное, чтобы заблокировать выполнение Минских соглашений.

«Любые вопросы, которые обсуждаются в ТКГ, привязывают к политическим требованиям. Обмен удерживаемыми, работа пропускных пунктов и так далее (все, что имеет огромное значение для жителей неподконтрольных районов) блокируют политическими требованиями. Это делается искусственно, чтобы никуда не двигаться. В итоге с 22 июля 2020 года ничего не решается», — констатировал Кравчук в комментарии ГОРДОН, назвав это «политическим шулерством».

По его словам, оппоненты всячески пытаются создать видимость, что Россия постоянно что-то предлагает, а от любых предложений отказывается Украина.

Помимо того, что допуск представителей ОРДЛО на заседание политической подгруппы ТКГ является нарушением регламента работы группы, самой целью «общественных советников» является создание напряжения.

«Все участники от Украины, например, имеют соответствующие полномочия, предоставленные президентом или МИД. А кто предоставил полномочия пришедшим людям? Нет признанного миром государства под названием „ЛДНР“. Россия тоже не могла им предоставить полномочий, потому что сама в законном порядке не признала эти формирования», — напомнил первый президент Украины.

Напомним, ранее у президента Зеленского спрогнозировали, что выдача Украине некоторых пленных с оккупированных территорий будет использована оккупантами в своей пропаганде. Кроме того, определенную выгоду получит нардеп Виктор Медведчук, которого в ОРДЛО указывают как посредника.



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