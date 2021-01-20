Экс-премьер Азаров оконфузился постом о роботах и Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, с 2014 года живущий в России, опростоволосился в социальных сетях, написав пост об Украине.
«Это Китай. Танцуют два робота. И это XXI век. А в Украине спорят о „мовах“ и дебилизации», — написал Азаров в Twitter, проиллюстрировав свой пост танцевальным номером.
Это Китай. Танцуют два робота. И это XXI век. А в Украине спорят о «мовах» и дебилизации. pic.twitter.com/irtgzOibOE— Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) January 19, 2021
Впрочем, «роботы» оказались живыми людьми. Партнерша — британская модель и телеведущая Эбигейл Мари Клэнси, которая победила в 11 сезоне конкурса британского шоу «Танцы со звездами» в 2013 году. Полную версию танца можно посмотреть в сети.
Под постом Николая Азарова комментарии буквально «вскипели».
Также экс-премьеру напомнили, что роботы танцуют не так, приведя в пример недавнее видео американской компании Boston Dynamics, оригинально поздравивших пользователей сети с наступающим Новым годом. Так, в YouTube выложили видео с танцующими роботами разных моделей. Они синхронно отплясывают под звуки песни Do You Love Me группы The Contours, популярной в 1960-х годах.
Фото Николая Азарова из Википедии.169
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