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В Киеве из-за сильных морозов испортился воздух: горожан просят реже выходить на улицу

15:44 20 января 2021
В Киеве из-за сильных морозов испортился воздух: горожан просят реже выходить на улицу

Столичные экологи зафиксировали ухудшение качества воздуха в Киеве, связывая это с активной работой котловых систем в частном секторе в связи с низкими температурами. Как сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА, на 19 января наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения, по состоянию на 9:10 20 января в воздухе было зафиксировано превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2,5).

Кроме того, 19 января показатели содержания продуктов горения в атмосферном воздухе, а именно диоксида азота и оксида углерода — были превышены вдвое. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева. Также по данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 19 января, в атмосфере отмечалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5 — 2 раза.

В связи с этим экологи рекомендуют жителям столицы по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе и не открывать окна для проветривания.

По данным портала Iqair, 20 января столица Украины входила в мировой топ-20 мегаполисов с самым грязным воздухом. Так, по состоянию на 13:50 20 января Киев занимал 16 строку в рейтинге. Состояние загрязнения воздуха в столице ресурс характеризует как «вредно», дав оценку в 156 по индексу качества воздуха (AQI) при норме 50.

Впрочем, ситуация имеет тенденцию к улучшению — в Киеве уже 21 января прогнозируется потепление.

«В Киеве ближайшей ночью еще морозно, хотя и легче, до -8−10 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели»", — написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Напомним, ранее Диденко спрогнозировала, что после крещенских морозов холода в столице пойдут на спад, днем ​​21 января уже предполагается оттепель, тогда как 22 января, по прогнозу Диденко, «плюсы» охватят практически всю Украину.

Фото tengrinews. kz/

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