Пародист Скичко получил правительственное добро возглавить Черкащину

Кабинет министров согласовал кандидатуру актера и артиста разговорного жанра, а ныне народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Скичко на должность главы Черкасской облгосадминистрации.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Александр Скичко прошел в Раду по 197 мажоритарному округу. До начала политической карьеры был популярным артистом и шоуменом, телеведущим. В мае 2017 года был одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение».

Парламентарий родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, где закончил первую городскую гимназию. В 2013 году закончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности «международная экономика».

В 2009 году он стал финалистом шоу «Україна має талант», после чего решил заняться карьерой артиста профессионально. В частности, он был ведущим утреннего шоу «Добрий монинг» на телеканале Муз-ТВ (Россия), а также ведущим шоу «Подъем» на «Новом канале».

В 2012—2013 годах — автор идеи, креативный продюсер и ведущий реалити-шоу «Мачо не плачут» (1 и 2 сезонов) на «Новом канале».

Напомним, что предыдущий глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук продержался на должности четыре месяца — с 28 августа до 29 декабря.

Фото Александра Скичко из социальных сетей.

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