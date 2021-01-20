В сети сообщили о жуткой смерти российского военного в Алчевске

В сети сообщили, что в подвале одного из домов Алчевска, что на временно оккупированных территориях Луганской области, от гангрены умер российский офицер — полковник ВДВ ВС РФ Сергей Терещук, воевавший на Донбассе против ВСУ.

Об этом в Twitter рассказал блогер с ником «hochu domoy v ua», выложив скан сообщения местных ресурсов и добавив: «Кто тебя сюда звал?»

В сообщении отмечается, что «крепкий мужчина с опытом боевых действий в горячих точках» Терещук «был сломлен равнодушием и реалиями жизни в «ЛНР». Отмечалось, что российский военный участвовал в боевых действиях на территории Чечни и в Югославии и был «кавалером многочисленных боевых наград».

Он воевал в рядах боевиков до 2017 года, а потом спился и «связался с бомжами». В конце 2020 года офицер обморозил ноги, «заполз в подвал» и там умер в начале января.

Эту новость подхватил ресурс «Информационное сопротивление», сообщивший, что Терещуку предложили «капитанскую должность в комендатуре», однако тот «обиделся и уволился». Во время мониторинга соцсетей сотрудники «ИС» нашли сообщение, что у офицера в Подмосковье осталась семья и что «армия его бросила».

Тем временем в базах данных «Миротворца» российский военнослужащий не полковник, а подполковник. Его данные были внесены в базу в 2017 году. Отметки о том, что «ихтамнета» уже нет в живых, в базах пока что нет.

Напомним, что недавно в оккупированном Луганске во время взрыва в квартире многоэтажке был ранен фигурант баз данных «Миротворца» — «глава Народной милиции «ЛНР» Ян Лещенко.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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