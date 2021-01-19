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Приняли за боевика "ДНР": вокруг задержания в Киеве ветерана АТО Виктории Котеленец разгорается скандал

21:59 19 января 2021
виктория котеленец

В Киеве Главное следственное управление задержало участницу АТО Викторию Котеленец. Случилось это в Министерстве по делам ветеранов, куда бывшая участница добровольческого формирования пришла получать удостоверение УБД. О случившемся сообщила нардеп и участница АТО Яна Зинкевич.

«Главное еще и момент подобрали, при получении удостоверения! Да еще и по какому обвинению: якобы она воевала на стороне сепаратистов. Вы уже вообще все с ума посходили?» — обращается Зинкевич к инициаторам задержания.

Еще одна ветеран АТО Елена Билозерская полагает, что Викторию могли принять за террористку «ДНР», конвоировавшую «парад пленных» в оккупированном Донецке.

«История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года… У женщины на фото с пленными длинные светлые волосы. она действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014 — она там выглядит совсем по-другому, у нее темные волосы и короткая стрижка… Также Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото и каждый раз убеждались, что на фото не она. И вот сейчас снова», — рассказала Билозерская.

Родные Виктории Котеленец не знают, где и когда назначен суд по мере пресечения. Билозерская опасается, что судебное заседание уже состоялось.

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