Дело Шеремета: Антоненко снова оставили под стражей, несмотря на проблемы со здоровьем

Шевченковский районный суд Киева отказался отпустить из-под стражи Андрея Антоненко (Риффастера). Защита пыталась добиться для Антоненко домашнего ареста, чтобы он мог восстановить здоровье, подорванное за год пребывания в СИЗО. Председательствующая судья Голуб оставила эти аргументы без внимания.

Согласно новому решению суда Антоненко останется под стражей до 7 февраля.

Антоненко является подозреваемым в причастности к убийству Павла Шеремета и под стражей находится с конца 2019 года. За время под арестом у подследственного начались проблемы с выпадением зубов. Также возникли медицинские проблемы с сосудами — понадобилась консультация сосудистого хирурга.

Тем временем в деле об убийстве Шеремета появились новые данные. Бывший белорусский силовик Игорь Макар, как и обещал, дал показания украинской полиции по поводу аудиозаписей 2012 года. На записях представители КГБ Беларуси обсуждают подготовку к убийству Шеремета. Макар получил процессуальный статус свидетеля по делу, а аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.

Фото Free Riff/Facebook

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