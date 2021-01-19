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Украина

Судебный процесс над Жириновским не смогли начать в Киеве из-за его адвокатов

16:50 19 января 2021
жириновский

В Киеве сорвался резонансный судебный процесс против одиозного российского политика Владимира Жириновского. Утром 19 января в Шевченковском райсуде должно было состояться подготовительное заседание. Мероприятие пришлось перенести, поскольку на суд не явились адвокаты обвиняемых, сообщает УНИАН.

Жириновского, а также его соратников по ЛДПР — Алексея Диденко и Михаила Дегтярева — обвиняют в финансировании терроризма. Следствие нашло доказательства причастности Жириновского, Диденко и Дегтярева к материальной помощи боевикам «ДНР» и «ЛНР». Весной-летом 2014 года в Москве трое обвиняемых открыли сбор средств для террористических группировок, нашли помещение в российской столице «для работы представительства» боевиков. Кроме того, были получены доказательства, что российские политики поставляли транспорт для боевиков «Сомали», и эта техника применялись в боях против украинских военных в районе Донецкого аэропорта.

Расследование было заочным. В 2018 году дело передали в суд.

Сам Жириновский находится в Москве и в интервью росСМИ утверждает, что мог бы стать президентом Украины.

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