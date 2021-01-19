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Украина

На нардепа Дубинского завели дело за "отмывание" нелегальных доходов

15:44 19 января 2021
Александр Дубинский

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что Офис генпрокурора завел уголовное производство в отношении «слуги народа» Александра Дубинского.

Как заявляют в ЦПК, речь идет о двух статьях — уклонение от уплаты налогов и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. В Центре также сообщают о получении письма из Офиса генпрокурора, датированного 13-м января 2021 года, в котором сообщается, что 11 января информация по данному вопросу внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее журналисты рассказывали о солидном автопарке парламентария, чья «мама любит скорость». Именно она подарила ему три авто общей стоимостью 2,5 млн гривен — эта информация была отражена в декларации нардепа.

Напомним, что ранее суд обязал генпрокурора открыть уголовные производства в отношении народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Это связано с заявлении политиков о якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена.

А США внесли Александра Дубинского и еще шестерых украинских политиков в санкционный список из-за вмешательства в американские выборы.

25 января состоится заседание парламентской фракции «Слуга Народа», на которой среди прочих вопросов парламентарии собрались обсудить ситуацию с их коллегой, попавшим в санкционный список США.

Фото со странички Александра Дубинского в соцсетях.

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