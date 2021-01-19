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Украина

Принудительно привитый «Спутником V» матрос ЧФ РФ из Севастополя попал в реанимацию

15:18 19 января 2021
Вакцина

В оккупированном Севастополе в реанимацию попал солдат-срочник, которого в приказном порядке привили российской вакциной против коронавируса.

Как сообщает «Readovka», матросов Черноморского флота, в том числе и 18-летнего Максима Чурилова, поставили перед фактом — им следует вакцинироваться. Однако после укола у сделавших прививки поднялась температура, которую пытались сбить парацетамолом и… мокрым полотенцем.

Чурилову же было очень плохо, а к ночи он начал задыхаться — у юноши развилась мощная аллергическая реакция и с отеком Квинке он попал в реанимацию.

Издание, ссылаясь на мать матроса, сообщает, что Чурилов состоит на учете у аллерголога, однако это не приняли во внимание. Врачи больницы, куда доставили военнослужащего, утверждали, что если бы его привезли на десять минут позже, то юношу бы не спасли.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что «пропагандистские возможности „Спутника“ намного превышают его реальные возможности и эффективность», а окончательных результатов исследований этого препарата нет, что является медицинским показателем.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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