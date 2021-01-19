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Украина

ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

14:06 19 января 2021
ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому, а также еще одному судье КСУ.

Как сообщают в ГБР, Тупицкому инкриминируют «уголовные преступления против правосудия, предусмотренные ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, объединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний».

«Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя», — отметили в ГБР и добавили, что «председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение невступлением в статуса подозреваемого, посещая рабочее место».

Напомним, что утром 19 января Александра Тупицкого не пустила в кабинет Госохрана, а он вызвал полицию и пообещал, что будет приходить каждый день под здание КСУ и вызывать правоохранителей для составления актов, иначе ему засчитают прогулы.

Иллюстративное фото со странички ГБР в соцсетях.

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