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Украина

«Квартал 95» «таинственно» отреагировал на скандал с «Лигой смеха» и Россией

12:40 19 января 2021
«Лига смеха»

В «Квартале 95» не подтвердили, но и не опровергли продажу россиянам франшизы на съемки юмористического шоу «Лига смеха», правами на торговую марку которого владеет президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на коммерческую тайну.

Как сообщает «Радио Свобода», в ответ на соответствующий запрос пресс-служба «кварталовцев» сослалась на сотрудничество со шведским дистрибьютором Eccho Rights. При этом в пресс-службе не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.

«Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты „Квартала“, которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights — эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии „Квартал 95“ за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет», — ответили на запрос в студии и добавили: «Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться».

В то же время отмечается, что покупку франшизы на украинское шоу уже подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха» редактор «Международного союза КВН» Евгений Донских.

Напомним, что в 2020 году Владимир Зеленский о в 2020 году президент Владимир Зеленский получил 4,355 миллиона гривен роялти, которые принес ему «Квартал 95».

Фото со странички «Квартала 95» в социальных сетях.

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