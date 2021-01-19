Не допущенный в КСУ Тупицкий раскрыл свой план действий
Отстраненный президентским указом от выполнения обязанностей председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого не пускают на рабочее место, заявил, что вызвал полицию, которая должна разобраться в ситуации.
Как передает «Павловский ньюз», Тупицкий заявил, что его не пускает в здание Госохрана, ссылаясь на приказ «руководства», однако кто именно отдал такое распоряжение, ему не известно.
По словам главы КСУ, в данном случае нарушены несколько статей законодательства, в том числе, препятствие выполнению обязанностей государственным деятелем и превышение полномочий.
Александр Тупицкий заявил, что если его так и не пропустят на рабочее место, то он будет ежедневно приходить под КСУ и каждый раз вызывать полицию, дабы составить соответствующий протокол. Ведь в противном случае ему будут засчитаны прогулы.
Напомним, что в Офис генпрокурора считают, что сообщение о подозрении Александру Тупицкому было вручено 28 декабря 2020 года. Хоть он и не явился на вызов в ОП, уведомление ему направили по почте в тот же день. Судью считают подозреваемым по двум статьям: воздействие на свидетеля путем подкупа и дача заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).308
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