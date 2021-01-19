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Украина

Не допущенный в КСУ Тупицкий раскрыл свой план действий

12:20 19 января 2021
Александр Тупицкий

Отстраненный президентским указом от выполнения обязанностей председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, которого не пускают на рабочее место, заявил, что вызвал полицию, которая должна разобраться в ситуации.

Как передает «Павловский ньюз», Тупицкий заявил, что его не пускает в здание Госохрана, ссылаясь на приказ «руководства», однако кто именно отдал такое распоряжение, ему не известно.

По словам главы КСУ, в данном случае нарушены несколько статей законодательства, в том числе, препятствие выполнению обязанностей государственным деятелем и превышение полномочий.

Александр Тупицкий заявил, что если его так и не пропустят на рабочее место, то он будет ежедневно приходить под КСУ и каждый раз вызывать полицию, дабы составить соответствующий протокол. Ведь в противном случае ему будут засчитаны прогулы.

Напомним, что в Офис генпрокурора считают, что сообщение о подозрении Александру Тупицкому было вручено 28 декабря 2020 года. Хоть он и не явился на вызов в ОП, уведомление ему направили по почте в тот же день. Судью считают подозреваемым по двум статьям: воздействие на свидетеля путем подкупа и дача заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).

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