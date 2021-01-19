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Украина

Госохрана отказалась пускать Тупицкого в КСУ

11:46 19 января 2021
Александр Тупицкий

Главу КСУ Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский отстранил своим указом, не пускают в здание Конституционного Суда Украины и в его кабинет.

Как сообщают в КСУ, Тупицкому препятствуют сотрудники Управления государственной охраны «без уведомления о причинах».

В отделе коммуникаций Конституционного Суда и правового мониторинга приводят слова Тупицкого, который считает происходящее «очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя КСУ, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы суда в целом».

В сообщении отмечается, что хоть Тупицкий и отстранен президентским указом, он должен выполнять административные функции, на что его уполномочили судьи КСУ. А их неосуществление «приведет к дестабилизации работы всего учреждения».

Напомним, что недавно Александр Тупицкий с семьей отдыхал в ОАЭ — его «засекли» в Дубае. Он заявлял, что по прилету в аэропорт Борисполя силовики устроят ему «шоу» и прямо на выходе из самолета сообщат о подозрении.

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