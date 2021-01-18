Днепр отказался от крещенских купаний

На Крещение, 19 января, в Днепре не будет организовано мест массового купания. Об этом сообщили в горсовете.

Из-за локдауна власти также отменили общегородские праздничные мероприятия. Не будет и традиционного крестного хода к реке. Освященную воду жители смогут набрать около храмов.

«Погружение во время низкой температуры воздуха и воды может спровоцировать стресс для организма, а также различные осложнения для здоровья. Среди прочего могут обостриться хронические заболевания, а также развиться болезни верхних дыхательных путей, ОРВИ, нарушение кровообращения в нижних конечностях (до гангрены), инфаркты, инсульты и тому подобное», — говорится в сообщении департамента охраны здоровья населения Днепровского горсовета.

О том, как отметить Крещение и чего нельзя делать в этот праздник, читайте в материале «ФАКТОВ».

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