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Украина

Конец морозам — оттепель наступает с запада: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

19:04 18 января 2021
зима

На Крещение, 19 января, большая часть Украины под действием антициклона Dragica будет в мощной зоне высокого атмосферного давления. Осадки не ожидаются, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu принесет немного снега в западную часть страны. Небольшой снег также возможен в Крыму.

Морозы еще будут продолжаться. Ближайшей ночью ожидается минус 17- минус 24 градуса, завтра днем от минус 9 до минус 15 градусов.
В западных областях, на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области, уже завтра начнется небольшое потепление — в течение дня будет 4−7 градусов мороза.

В Киеве на Крещение будет морозно. Ночью 16−19 градусов со знаком «минус», днем ​​12−14 градусов мороза. 20 января, на Ивана, морозы в столице пойдут на спад, а днем ​​21 января уже предполагается оттепель.

22 января, по прогнозу Диденко, «плюсы» охватят практически всю Украину.

Напомним, ранее в Украинском гидрометцентре предупредили, что сильных снегопадов до 20 января не ожидается.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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