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Украина

Дело Гандзюк: суд принял решение по Левину

18:42 18 января 2021
Левин

Обвиняемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина оставили под страже. Решение принял Днепровский районный суд Киева, передает УНН.

«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства защитника в интересах Левина об изменении меры пресечения на менее строгую, чем содержание под стражей — отказать», — цитирует издания слова судьи.

Ранее суд продлил действие меры пресечения Левину в виде содержания под стражей до 1 февраля 2021 года без альтернативы залога.

Напомним, по данным следствия, глава Херсонского облсовета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали нападение на Екатерину Гандзюк. 31 июля 2018 года в Херсоне мужчина вылил кислоту на активистку. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

Прокуратура просит назначить главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Фото unn.com.ua/

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