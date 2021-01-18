Праздник не для всех: Раде предлагают запретить перенос рабочих дней

Народные депутаты от президентской фракции предлагают запретить перенос выходных и праздничных дней. На сайте парламента размещен соответствующий законопроект № 4597.

Инициаторами документа стали 15 народных депутатов от «Слуги народа» во главе с председателем Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой, известной своими скандальными высказываниями.

Работодателям в учреждениях и организациях, которые работают в графике пятидневки, предлагается запретить переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной, без разрешения каждого сотрудника. Соответствующие изменения планируют внести в статью 67 Кодекса законов о труде.

«Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также подчеркивается, что перенос рабочих дней является «типичной советской традицией, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности в России».

«Вместе с тем, перенос рабочих дней иногда приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными», — говорится в пояснительной.

В настоящее время правительство ежегодно издает распоряжение, в котором рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить выходные и рабочие дни для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Напомним, новый 2021 год начался с трех выходных дней подряд — 1, 2 и 3 января. А всего в январе 2021 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.

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