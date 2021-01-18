Украина потребовала от Кремля освободить Навального – и не только его

В МИД Украины выразили «глубокую обеспокоенность» задержанием оппозиционера Алексея Навального и потребовали освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями.

«Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Отмечается, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуемое Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Российская Федерация.

«Призываем международное сообщество принять более решительным действиям для осуждения репрессивных практик власти Российской Федерации», — добавили в МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального собирались судить прямо в отделении УВД в Химках, где он провел ночь после ареста в московском аэропорту «Шереметьево».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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