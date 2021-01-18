Крещение: чего нельзя делать в праздник и как его отметить

19 января православные и грекокатолики отмечают Святое Богоявление — Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник, завершающий двенадцатидневный период Святок, в народе называют Водохреща, Хрещення или Йордан. Первоначально Крещение отмечалось вместе с Рождеством Христовым, а с IV века стало самостоятельным праздником.

Открытое служение Иисуса Христа во имя спасения рода человеческого началось, когда ему исполнилось 30 лет. По ветхозаветному закону, до этого возраста нельзя было принимать сан учителя или священника. А вот что говорил по этому поводу живший во второй половине XI — начале XII века крупный византийский писатель и богослов, толкователь Священного Писания блаженный Феофилакт Болгарский: «Господь Крещается, будучи тридцати лет, так как этот возраст воспринимает в себя все грехи. В первом, детском, возрасте много неразумия, во втором, юношеском, — сильное пламя похоти и гнева, а в пору мужества — любостяжание. Итак, Господь выждал этот возраст, чтобы чрез все возрасты исполнить закон и освятить нас».

Именно в этом возрасте Иисус пришел из Назарета на реку Иордан, чтобы креститься от Иоанна.

Крещение Иоанна Предтечи было символическим: по воле Господа пророк призывал всех покаяться и в знак очищения погружал приходивших к нему в воды Иордана. И говорил: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым».

Иисус был безгрешен, и Господь открыл Иоанну Крестителю, что перед ним Сын Божий. Иоанн поначалу был поражен: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На что Христос ответил: «Не удерживай! Так надлежит нам исполнить всякую правду», то есть то, что велит Бог.

Предание гласит, что каждого крестившегося Предтеча погружал в воду до шеи и держал так, пока тот не исповедовался во всех своих грехах. Христос же, как сказано в Евангелие от Матфея, вышел из воды тотчас. При крещении Иисуса миру явились все ипостаси Пресвятой Троицы: Бог-Отец назвал Христа Сыном своим возлюбленным, Сын крестился от святого Иоанна Предтечи, а Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Об этом свидетельствуют все четыре Евангелия. Поэтому Крещение называется еще праздником Богоявления.

Освящение воды

С древних времен православная церковь совершает на Богоявление Великое освящение воды. Проводится оно как в Навечерие Крещения, так и в сам праздник. В Крещенский Сочельник чин освящения совершается в храмах в память о Крещении Господнем, который освятил само естество вод своим погружением в них, и о таинстве крещения oглашенных (людей, готовящихся стать христианами), совершаемом в древности именно в Навечерие Богоявления. А в день праздника при освящении воды вспоминается само событие Крещения Спасителя.

Начало водоосвящению в день праздника было положено Иерусалимской церковью — только в ней еще в IV веке существовал обычай выходить для освящения воды на реку Иордан. Потому и в наше время в самый праздник водосвятие, как правило, совершается на реках, в источниках и в колодцах (то, что называется «Хождение на Иордань»), так как Спаситель крестился вне храма.

Традиции и запреты праздника

Освященная как накануне, так и в праздник Богоявления вода называется в православной церкви великой Агиасмой, то есть великой Святыней, имеющей абсолютно одинаковую силу. В знак ее особого почитания в Крещенский Сочельник установлен строгий пост: до освящения воды верующим людям не положено есть или при необходимости разрешается съесть небольшое количество пищи. Поэтому во второй Святвечер верующие семьями собираются за столом с постными блюдами (кутьей, узваром, рыбой, варениками с капустой и т. п. ), почти в то же время, что и в Рождественский Сочельник.

В Украине принято, чтобы еще за неделю до Крещения мужчины из общины верующих вырезали проруби в форме креста на покрытых льдом водоемах. А вырезанные ледяные кресты (в некоторых областях Украины их обливают красным свекольным квасом, символизирующим кровь) устанавливают над прорубями. Эти проруби после праздничного богослужения 19 января освящают священники. Верующие набирают из них воду, чтобы отнести ее домой, а особо смелые просто ныряют в освященную воду.

Очень ценят воду из освященной проруби девушки. Дома ее наливают в миску, на дно которой кладут пучок калины, и умываются, «щоб лиця рожеві були». А, например, на Гуцульщине парни специально водят своих девушек к проруби, «щоб сі умила та красна була».

Вернувшись домой после освящения воды, по давней традиции, отец семейства опускает пучок сухих васильков, который хранится за образом Божьей Матери, в освященную воду и кропит ею всё, что есть в доме и в хозяйстве. Потом семья садится за стол. Перед едой обязательно пьют освященную воду.

Крещенская вода всегда считалась святыней, врачующей духовные и телесные недуги. Верующие Украины хранят ее за образами. В течение года эту воду с молитвой пьют, окропляют ею жилье и все хозяйство, чтобы быть здоровыми и защититься от всякой нечисти. Но помня, что вода эта сохраняет в себе благодать Божью и действительно является святыней, использовать ее нужно с особым благоговением.

Например, нельзя выливать крещенскую воду в раковину, даже если она по какой-то причине стала непригодной для употребления. Нужно вылить ее в месте, по которому никто не топчется, скажем, в цветочный горшок или в водоем с проточной водой.

Категорически запрещается добавлять освященную воду к воде, предназначенной для уборки помещения. Даже если эта вода уже непригодна к употреблению.

Нельзя принимать ванну из крещенской воды или добавлять ее к обычной воде в ванной. Подумайте, куда вы спустите ее после купания…

Святыню нельзя использовать для приготовления еды или напитка, например, чая (даже просто добавлять ее к чаю или кофе).

Нельзя поить святой водой животных, в том числе домашних любимцев, ведь пить ее должно с благоговением, верой и молитвой.

Зато разрешено окропить животных святой водой, прося у Господа даровать им здоровье.

Крещенскую воду можно пить каждый день, если не превращать этот процесс в магический ритуал. По благочестивой традиции, делать это принято натощак, но при необходимости можно принимать ее и после еды. А в канун Крещения и в сам день праздника разрешается пить святую воду в любое время суток без каких-либо ограничений.

Агиасму разрешено принимать даже тем, кто за очень серьезные грехи временно отлучен от таинства Причастия.

Пить эту воду и помазываться ею могут даже некрещеные люди. Но при этом они должны понимать, что имеют дело с источником Божьей благодати, а не с магическим оберегом «от сглаза» или «снимающим порчу».

Знатоки украинских традиций утверждают, что наши предки после праздника старались как можно дольше ничем не загрязнять воду в водоемах. Считалось, что в момент, когда священник опускает крест в воду, из нее выскакивает на берег вся нечистая сила. Она вынуждена оставаться на берегу, пока какая-нибудь женщина не принесет для стирки в реке грязное белье. Вот по нему, опущенному в воду, как по леснице, все бесы вернутся в водоем. Поэтому люди старались хотя бы неделю после праздника воздержаться от стирки, «щоб більше вигибло нечистої сили від водосвятських морозів». Вообще любое осквернение освященной воды всегда считалось большим грехом.

В давние времена в народе верили, что благодаря только одному упоминанию о событии на реке Иордан можно заставить встретившегося вечером в лесу волка трусливо бежать, поджав хвост. Для этого достаточно его спросить: «Де ти, вовче, був тоді, як Ісуса Христа на Йордані хрестили?»

А еще считалось, что нет лучше времени, чтобы определиться с видами на урожай, чем Водохреща.

Приметы праздника Все народные синоптики сходились во мнении, что пасмурная и снежная погода на Крещение — к богатому урожаю зерновых. Причем считалось, что, если небо покрыто тучами на севере, хорошо уродит гречиха, на юге — просо, на востоке — можно готовиться к хорошему урожаю ржи. Ну, а полностью пасмурное небо предрекает хороший урожай всех зерновых. Снег в этот день — к урожаю гречихи. Если он идет утром — уродят ранние сорта, днем — средние, вечером — поздние. Если на Йордан деревья в инее, то весной в день недели, на который пришелся праздник (в нынешнем году это вторник), надо сеять яровую пшеницу, чтобы она «вродила, як гай». Ясная и холодная погода — к засушливому лету и возможному неурожаю. Замеченные в водоемах на Водохрещу стайки рыб обещают, что пчеловоды соберут в этом году много меда. Звездная ночь в Крещенский Сочельник означает, что можно будет собрать богатый урожай ягод и орехов. (Кстати, полный месяц в эту ночь предупреждает о возможном наводнении. Если руководствоваться народными приметами, то, к счастью, в этом году нам такая опасность не угрожает.)

А 20 января наступали так называемые посвятки, когда отмечали праздник Иоанна Крестителя и постепенно возвращались к обычному ритму жизни. С этого времени начинался период свадеб, длящийся до Великого поста.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях празднования старого Нового года, или дня Василя — что традиционно готовят и чего нельзя делать.

578

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter