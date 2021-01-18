Принято решение по предельной цене на газ для украинцев

Правительство Украины на заседании 18 января приняло решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр, которая будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Об этом в своем Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что теперь поставщики газа не вправе поднимать цену выше, чем 6,99 гривен за куб, а значит, цена на газ для украинцев снизится в среднем на 30%.

«Установленная цена ниже на 1,5 грн за куб. м от той, которая была в 2018—2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5−3 тысячи гривен или 75% от действовавшей минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет приблизительно на 500 грн меньше. И составит приблизительно 40% от минимальной зарплаты», — привел расчеты глава правительства.

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