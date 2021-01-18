Шмыгаль раскрыл планы после локдауна

В правительстве уверены, что необходимости продолжать усиленные карантинные меры после 24 января 2021 года в Украине не будет. Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с «карантином зимних каникул» в стране разорвалась т.н. «эпидемическая цепочка», которая без локдауна вывела бы на критические показатели.

«Зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний», — сказал глава правительства в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Кроме того, он отметил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

С завершением же локдауна Украина вернется в «оранжевую» зону с присущими ей ограничениями для граждан и бизнеса, которые, очевидно, будут продолжены.

«Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала», — пояснил Шмыгаль, отметив, что «карантин очень долго продлится в этом году».

«А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос», — многозначительно заявил он.

Напомним, известный украинский инфекционист Ольга Голубовская жестко высказалась по поводу эффективности действующий в Украине «карантин зимних каникул», действие которого истекает 25 января.

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