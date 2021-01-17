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Украина

Только до конца марта: в ОП рассказали, какой будет цена на газ, начиная с завтрашнего дня

16:49 17 января 2021
Только до конца марта: в ОП рассказали, какой будет цена на газ, начиная с завтрашнего дня

Правительство Украины на заседании в понедельник, 18 января, примет решение об ограничении предельной цены на газ для населения до 6,99 грн за кубический метр. Как сообщила журналистам заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, эта цена будет актуальной до конца карантина или до 31 марта.

«С 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны», — сказала она, отметив, что цена уже учитывает НДС и плату за транспортировку по магистральным газопроводам до внутренних точек выхода из газотранспортной системы.

Ограничение цены касается договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в т. ч. поставщиком «последней надежды».

Напомним, «ФАКТЫ» назвали причину резкого роста цены на газ для бытовых потребителей, который спровоцировал тарифные протесты украинцев.

Фотоколлаж maanimo.com/

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