Элемент пропаганды: у Зеленского объяснили, кому выгодна передача террористами пленных Украине

Выдача Украине некоторых пленных с оккупированных территорий будет использована оккупантами в своей пропаганде. Кроме того, определенную выгоду получит нардеп Виктор Медведчук, которого в ОРДЛО указывают как посредника в передаче пленных. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам советника, переговоры об освобождении пленных блокируются Россией искусственно. И лучшим доказательством тому является факт, что до сих пор в места удерживания пленных на Донбассе не пускают даже представителей Красного креста.

«На сегодня Россией не выполняется даже простейший пункт парижских договоренностей — по допуску представителей Красного креста к лицам, которые удерживаются на оккупированной территории. Красный крест — заблокирован, а известный политический деятель — разблокирован? Это только доказывает искусственность блокировки переговоров по освобождению пленных», — отметил Подоляк.

Напомним, террористические организации «ДНР» и «ЛНР» объявили, что к 19 января передадут Украине некоторых заключенных: женщин, пожилых и тяжелобольных лиц.

Последний обмен удерживаемыми лицами между украинскими представителями и оккупантами на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Процедура была заявлена как «обмен всех на всех», но по факту Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков — 20 пленных.

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