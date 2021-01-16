Реваншизм не пройдет: в Генштабе выступили с заявлением ко Дню памяти защитников ДАП

В День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП), который отмечается 16 января, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины выступил с заявлением. В Генштабе указывают, что украинская армия, как никто другой, понимает цену мира, за который уже отданы тысячи жизней. Украинские военные делают все для победы над извечным врагом Украины — российским агрессором.

«От солдата до генерала Вооруженные Силы Украины, вместе с другими защитниками Украины, четко знают о российской войне против Украины и об искаженном лице оккупанта, замаскированном под разных «ихтамнетов». Этих «безымянных» наши воины неоднократно отправляли туда, откуда они непрошено пришли — за «поребрик», — говорится в заявлении.

«ВСУ помнят цинизм, коварство и ложь представителей российских вооруженных формирований и их наемников, грубые нарушения норм международного гуманитарного права, в частности во время расстрелов раненых защитников Украины в ходе военных действий в районах Иловайска и Дебальцево. Также помним о терроре против гражданских лиц в течение всех лет вооруженной агрессии России против Украины», — отмечают в Генштабе.

Командование ВСУ обещает, что армия останется верной присяге Украинскому народу и будет защищать от российского врага. А всем неравнодушным к будущему Украины следует сделать все возможное, чтобы не ушли от ответственности российские армейские и другие соединения и подразделения, а также «советники», «инструкторы», вооруженные банды и финансируемые Россией наемники.

«Вооруженные Силы Украины призывают не поддаваться управляемым провокациям и гибридным проявлениям информационного воздействия противника, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска», — говорится в заявлении.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта началась 26 мая 2014 года. В боях за территорию ДАП участвовали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1» и Добровольческого украинского корпуса. Подсчитано, что оборона аэропорта длилась 242 дня — до 22 января 2015 года. К тому моменту были уничтожены старый и новый терминалы и диспетчерская вышка. 22 января с территории аэропорта ушли его последние защитники.

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