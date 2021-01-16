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Украина

Крымский мост разрушится: академик назвал причину

17:15 16 января 2021
мост

После серии недавних разрушительных землетрясений в Восточной Европе ученые вновь обеспокоились судьбой Крымского моста, построенного на стыке двух тектонических плит. Украинский геофизик Александр Кендзера в комментарии Крым.Реалии предупреждает, что мосту угрожает разрушение в случае мощных подземных толчков.

«Прямо под ним (мостом) проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения», — объяснил замдиректора Института геофизики имени Субботина НАН Украины.

Геофизик напомнил, что 12 декабря в Черном море районе российской Анапы были зафиксированы подземные толчки. Стихией была повреждена система водопроводов. Ученый предупреждает, что стихийное явление как раз подтвердило наличие активных структур, на которых могут возникать довольно сильные землетрясения.

Напомним, бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко в интервью «ФАКТАМ» объяснил, что мост — объект техногенной опасности, так как построен со всевозможными нарушениями, и в будущем неизбежна техногенная авария на переправе.

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