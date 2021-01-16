Главари ОРДЛО заявили о намерении передать Украине нескольких пленных
Террористические организации «ДНР» и «ЛНР» намерены передать Украине в одностороннем порядке некоторых пленных. Об этом пишет РБК-Украина.
«Руководством ДНР совместно с руководством ЛНР было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону… некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. … В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица», — говорится в совместном заявлении террористов в ТКГ.
Боевики сообщают, что решили передать Украине некоторых удерживаемых граждан по случаю приближающегося православного праздника — Крещения Господня.
Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся в апреле прошлого года. Тогда Украина отдала 14 человек, а получила от боевиков — 20 пленных.
Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад военнослужащий, пропавший из подразделения воинской части, выполняющей задания в районе проведения ООС и оказавшийся в плену у боевиков, был передан украинской стороне.116
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