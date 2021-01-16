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Украина

"Сладкий рейс": украинский кот провел три недели в открытом море в контейнере с конфетами

11:25 16 января 2021
Кот

Кот из Украины почти три недели провел на корабле в закрытом контейнере. Все это время он питался конфетами. Об этом сообщил директор экспедиторской компании Star Shine Shipping Александр Винник, сообщает «7 телеканал».

«Кошка благополучно добралась в Израиль, сейчас она находится на карантине. Подробности о ее дальнейшей судьбе мы узнаем позже. То, что животное забралось в контейнер, естественно, никто не видел. Мы заметили уже позже — отсмотрев камеры видеонаблюдения. В нашей практике такое впервые, очень интересно. И как она выжила — тоже. Чтобы вы понимали, 26 декабря судно вышло из Одессы, и только вчера стало известно, что она там сидела. Она разгрызала коробки, но сколько конфет съедено, наши клиенты пока не сообщили. Кошка находилась без воды, но мы предполагаем, что она слизывала конденсат со стенок контейнера», — сказал он.

Компания опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором Винник рассказал, что в контейнере были недешевые конфеты.

«Можно сказать, что на несколько тысяч долларов они попали», — сказал директор.

По его словам, израильская сторона заботится о коте, рассматриваются два варианта — возвращение его в Украину или «предоставление ему израильского гражданства».

«Было предложение назвать его Шансом. Вероятно, сейчас сложно долететь в Израиль и забрать его оттуда, но мы попробуем», — отметил Винник.

Тем временем жителей Хайфы настолько впечатлила рассказанная в СМИ и соцсетях история морской поездки одесской кошки в контейнере с конфетами, что поступило не меньше полусотни предложений «удочерить» хвостатую путешественницу.

Как писали «ФАКТЫ», летом 2020 года разгорелся скандал из-за того, что во время рейса авиакомпании МАУ в Торонто на борту самолета погибли 38 щенков.

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