"Столкновение неизбежно": террорист Гиркин предсказал новые провокации со стороны боевиков на Донбассе

Несмотря на договоренности о перемирии, на Донбассе в ближайшее время могут возобновиться военные действия.

Об этом в беседе с URA.RU рассказал так называемый бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин).

По его мнению, если избранный президент США Джо Байден направит Украину на Россию, то столкновение может быть достаточно скоро.

Грикин считает, что Украина будет предлагать России способы решить конфликт в Донбассе, но любые действия РФ вызовут новые санкции со стороны США.

В то же время, российский политолог Владимир Брутер в разговоре с URA.RU усомнился в возможности крупного военного столкновения на Донбассе.

Напомним, недавно в интервью российcкому блогеру Петру Калашникову Игорь Гиркин заявил, что «власти» оккупированного Донбасса, прикрываясь идеями «русского мира», делают все, чтобы превратить «республики» в «отстойник, вонючую канаву». Боевик также признал, что существование «ЛДНР» зависит только от помощи вооруженных сил России.

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