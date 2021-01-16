Сфера обслуживания перешла на государственный язык: как реагировать на нарушения норм закона

В Украине с 16 января обслуживание на украинском языке становится обязательным для всех заведений сферы услуг. Общение персонала с посетителями должно происходить на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента, пишет РБК-Украина.

Так, использование государственного языка в сфере обслуживания закреплено в статье 30 Закона «О функционировании украинского языка как государственного». 16 января 2021 данная норма вступает в силу.

Теперь предприятия всех форм собственности, ФЛП и другие субъекты хозяйствования обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

По просьбе потребителя обслуживание может проводиться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

На украинский язык переходят такие сферы хозяйственной деятельности: торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ); интернет-магазины; кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита; банковские учреждения; аптеки; автозаправки; библиотеки; развлекательные заведения; спортзалы; салоны красоты; заведения бытового обслуживания.

Обслуживание на украинском языке с 16 января становится обязательным также в медицинских, образовательных заведениях (в т.ч. кружках, секциях, обучающих курсах) и социальных учреждениях.

Кроме того, название и характеристики товаров, данные о сроках эксплуатации, инструкции, описание услуг обязаны подаваться на государственном языке. Это также касается меню в заведениях общепита, билетов, ценников, гарантийных талонов.

Однако допустимо использование аббревиатур, сокращений, слов на английском языке, букв латинского, греческого алфавита. Информация также может дублироваться на другом языке.

Интернет-магазины и интернет-каталоги обязаны использовать в наполнении сайтов государственный язык, допускается дублирование другим языком.

При нарушении права на получение услуг или информации потребителю необходимо попросить персонал об обслуживании на украинском. При отказе — обратиться к управляющему, высшему руководству, либо на горячую линию заведения. Также следует потребовать книгу жалоб и сделать соответствующую запись в ней.

Факт нарушения можно зафиксировать с помощью свидетелей либо на видео, аудио. После этого подать жалобу Уполномоченному в вопросах защиты государственного языка, в ней указать данные заявителя, информацию о субъекте-нарушителе и приложить подтверждающие файлы.

Жалобы подаются письменно, с помощью формы на сайте или на email Уполномоченного в течение полугода со дня выявления нарушения.

Как писали «ФАКТЫ», законодательством регламентированы санкции за отказ обслуживания на государственном языке — от предупреждения до штрафа. Согласно статье 57 данного закона, по факту выявления нарушения составляется протокол, Уполномоченный выносит субъекту хозяйствования предупреждение с 30-дневным сроком на его устранение. При повторном обнаружении нарушения в течение года субъект обязан выплатить штраф в размере 300−400 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 5100 до 6800 грн.

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