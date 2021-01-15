SkyUp меняет правила перевозки ручной клади: что важно знать пассажирам

Лоукостер SkyUp с 1 апреля 2021 года меняет правила перевозки товаров Duty Free — их нужно будет упаковать в ручную кладь или заплатить сбор за перевозку в размере $ 25. Правило вводится для билетов, которые оформлены с 20 января 2021 года, сообщает сайт avianews.com.

Если же билет купили до 20 января, товары Duty Free можно будет перевозить бесплатно вне зависимости от даты вылета.

Также до 31 марта действует переходный период, во время которого пассажиры авиакомпании могут перевозить без дополнительной платы стандартную ручную кладь и один пакет с товарами из магазинов беспошлинной торговли в аэропортах.

Для купленных с 20 января билетов SkyUp увеличит вес базовой ручной клади с 7 кг до 9 кг с сохранением габаритов 55×40×20 см. При этом авиакомпания ограничит число предметов, которые можно взять сверх нормы. Так, по самому дешевому тарифу Basic можно будет провезти только один чемодан.

Багажные тарифы Standard и Flex позволят брать в салон вторую вещь. Для тарифа Standard ее размеры не должны превышать 35×20×10 см, а вес 5 кг, для тарифа Flex — 55×40×20 см, а вес 9 кг.

Напомним, в 2019 году Антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал авиакомпании Wizz Air и Ryanair за новые правила перевоза багажа. Размер финансовых санкций составил 1 млн евро и 3 млн евро соответственно. Антимонопольный орган Евросоюза пришел к выводу, что просьбой о переменной надбавке в размере от 5 до 25 евро за крупную ручную кладь (в зависимости от различных способов покупки во время бронирования) обе компании повысили цены билета непрозрачным образом, отделяя от тарифа неизбежную услугу практически для всех пассажиров.

В Украине же с 1 ноября 2019 года Ryanair и Wizz Air, а вслед за ними и МАУ изменили правила провоза ручной клади.

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